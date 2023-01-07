勇鷹高教機10架交機去年底如期達標。（莊哲權攝）

編號10號的空軍勇鷹高級教練機去年底進駐志航空軍基地，據志航資深飛官表示，2022年10架勇鷹進駐志航已如期達標，這幾天開始一連串的測試跟訓練；7日從外縣市來的林姓航迷說，總算看到藍、白、紅相間的勇鷹10號劃過台東的天空，堪稱為「十全十美」。

「終於看到勇鷹10號了」，來自北部的林姓航迷說，從前年開始，已經陸續拍到編號1到9的 勇鷹高教機，上個月就耳聞編號10號的勇鷹也已進駐台東志航空軍基地，特地前來一睹風采，希望能收集到「十全十美」，果然沒有讓他失望，終於等到它飛翔起降。

航迷表示，新的高教機性能好，安全性也較高，前年跟去年計畫完成10架交機如期達標，算是很厲害了，看著國家自己打造的勇鷹劃過天際，非常興奮，這也是國機國造新的里程碑。

據了解，勇鷹高級教練機已陸續量產並分批撥交空軍，未來將取代F-5部隊訓練機，2021年交機2架，2022年交機8架，今年將交機17架，2024年交機6架，共33架部署志航基地，同年F-5完成汰除，另有12架部署岡山。

資深飛官指出，10架勇鷹高教機進駐台東志航基地的目標去年底如期達標，因剛到志航基地要先完成一系列的檢查，接著第2階段訓練，因此這幾天才開始一連串的測試、訓練。

勇鷹高教機的設計概念是滿足第5代戰機的飛行員訓練為目標，搭載兩具國際渦輪引擎公司的F124-200TW渦輪扇發動機，300公尺就能立即起飛，比起F-5戰機500公尺還短，顯見其性能優異。