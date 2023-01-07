伊林男模張雁名參加直播圍爐，與大來賓前台北市長柯文哲吃火鍋。他在8點檔《美麗人生》演出60多歲的「阿伯」，笑說入戲太深走在路上聽見民眾喊「阿伯」會回頭。外號也叫「阿北」的柯文哲，獲知張雁名拍戲演「阿伯」，不可思議說，「你怎麼可能演阿伯！」張雁名跟阿北說，每次上戲前都要先刷白頭髮化老妝，下戲時還要先卸妝。
張雁名自認很不會「吃播」，現場看了直播主也學習到很多，很有趣。圍爐直播時吃了很多好吃和牛，像吃年夜飯，「因為我家的親戚都在嘉義，阿公阿嬤過世後，大家就很難聚在一塊吃大團圓飯，直播圍爐時感覺很溫馨。」
行程滿滿的柯文哲常沒時間吃飯，直播主還在介紹牛肉麵時，3分鐘不到，他已吃光一碗牛肉麵說，「最喜歡上這種節目，剛好都沒時間吃飯；我吃東西很快，幾乎是用倒的。」他分享以前在醫院外科手術動刀時，都利用手術後，歐巴桑進來拖地的空檔，迅速吃完，3分鐘後繼續下一個手術。
節儉的柯文哲也自掏腰包買慈善團體做的年貨禮盒送6位助理，被問到有沒有私房錢時，他竟直接透露「私房錢小故事」，他說，錢都是太太在管，以前寫書，他還跟出版社說，版稅可以先「寄放」，等他有需要再領，「結果報稅時穿幫，被太太發現！結論就是如果要藏私房錢，要先學會自己報稅。」
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