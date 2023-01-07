桃園市龍潭區三坑抽水站前今早發生自來水管爆管事故，目前自來水第二區管理處正搶修中，因搶修有難度，稍早已擴大停水範圍，桃園約33.5萬戶受到影響，預計明早7時後陸續恢復供水。對此，桃園市長張善政表示，已責成消防局準備好水車，若有部分停水地區用水無法撐過這段期間，會出動水車協助急需用水的地區。

自來水第二區管理處指出，因龍潭三坑抽水站前原水管線破裂，目前楊梅、新屋、平鎮、中壢、觀音、大園、蘆竹及桃園部分地區已實施停水，約33萬5833戶受影響，預計明早7時搶修完畢，再陸續恢復供水。

張善政表示，桃園很多市民都有感覺到許多地區都已停水，且要明早才能復水，市府非常關切遭受停水之苦的家庭與民眾，目前已透過民政局體系，傳達訊息給所有里長，也責成消防局隨時準備好水車，若有部分地區因水管較末梢或地勢較高，沒辦法暫時撐過這段停水時間，消防局水車會隨時出動，協助急需用水的地區。

經發局長張誠說明，市府會督促自來水公司盡快恢復供水，縮短民眾不便的時間，期間若有任何供水問題，可洽自來水公司24小時免付費服務專線1910。市府已在第一時間掌握情況，要求自來水公司排除積水路段，目前恢復通車。針對自來水管線汰換，自來水公司本就有定期檢修，經發局會持續請自來水公司加強管線改善與汰換。