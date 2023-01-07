運動賽事中，常見運動員會吐水或吐痰，不免讓人覺得不衛生，但其實這背後都有科學原因，營養師呂美寶表示，由於運動員喝的飲料常為葡萄糖或麥芽糊精糖水，藉由糖水漱口欺騙大腦產生能量充沛的感覺，而吐痰則可讓呼吸順暢。

功能醫學營養師呂美寶在其臉書專頁表示，運動賽事中，例如足球賽，常可見運動員隨地吐痰，或是喝水後沒多久就吐掉，事實上，這都是有科學依據的，以吐痰而言，因劇烈運動時會分泌一種稱為MUC5B的蛋白質黏液，將嘴裡的黏液吐掉有助於比賽時呼吸順暢，進而提高運動表現。

至於把口中的飲料吐掉，她說明，科學上稱之為「糖水漱口法」，就是將含有葡萄糖或麥芽糊精糖水的飲料，含在口中漱5～10秒即吐掉，糖分能刺激口腔內的神經接受器，將訊息傳遞給大腦中樞神經系統，讓大腦以為即將有食物進入消化系統中，但實際上並無真的食物進入消化系統中。

呂美寶表示，當大腦受到「欺騙」後，就會產生「能量充沛的感覺」，藉此降低運動員自覺的疲勞感覺，運動員就可繼續保持專注力，延緩疲勞，也就是口腦連線，因此當人疲憊時，嘴巴含顆小糖果可緩解些許的疲勞感。

她並補充，研究發現，糖水漱口法對於1小時內的運動，例如自行車，可提升 2-3％ 的運動表現，若運動需持續1小時以上，還是要適當補充好吸收的碳水來源，才能補給消耗掉的肝醣能量，維持戰鬥力，延緩疲勞。