中央今年稅收超徵4000億，中央政府規劃將普發現金6000元給民眾，引發社會各界議論。對此有台北市議員指出，台北市政府在前市長柯文哲任內，也超徵了210億地方稅金，反問市長蔣萬安是否會發放現金給台北市民？對此蔣萬安7日則回應不會發現金，而是將超徵的稅收用於市政推動上。

苗博雅昨日下午於臉書PO文，表示在前市長柯文哲8年任內，台北市政府一共超徵了210億的稅收，反問是否應該普發現金給台北市民。不過前柯文哲市府發言人陳智菡則槓上苗博雅，質疑其中牽涉到中央統籌分配款，並非單純「超徵稅收」這麼簡單，並喊話蔣萬安要「小心」。

對此，蔣萬安下午出席「台北市傑出市民送春聯」活動，會前受訪表示，市府相關單位也在盤點稅收，進行完整的評估後會對外說明，未來也一定會用在相關重要的市政上，包括減輕年輕人的負擔，相關福利政策推動都是很重要的考量。而媒體再追問，是否確定不會把超徵的稅收用於「發現金」？蔣萬安則並未否認，強調目前可能的規劃就是在市政推動上面。

另，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，今年稅計賸餘決算要等到7月才通過，因此如果要先普發現金，扣除可用預算後，還缺差150億元要另找財源。對此蔣萬安表示，中央要考慮到相關財政紀律的問題，絕對不要讓民眾的權益受損，等進入立法院相關審議程序，絕對尊重立法院相關審議的過程。