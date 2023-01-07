三上悠亞2015年從AV界出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材走紅，被封為「國民AV女優」，近來曬出身穿藍色兔女郎裝，大秀火辣S曲線的辣照，高衩剪裁設計讓神秘三角洲地帶大方見客，短短一天就吸引近19萬人按讚。

三上悠亞於instagram曬出身穿藍色兔女郎裝的辣照，對著鏡頭擺出各種撩人Pose，眼神更是頻頻放電，瞬間融化不少粉絲的心，接著側身面拍攝時，只見火辣魔鬼S曲線及蜜桃翹臀一覽無遺，一對傲人車頭燈更是呼之欲出，轉回正面入鏡時，兔女郎裝的高衩剪裁設計，竟讓神秘三角洲地帶一覽無遺，稍有不慎恐有走光風險，讓諸多網友看得血脈賁張。

對此，網友紛紛留言：「你願意嫁给我嗎，我愛你」、「性感又美麗的線條，讓人噴鼻血」、「So sexy my love」、「女神真的好美」、「好正的兔子」、「無人能及的性感尤物」、「全世界最美麗的兔女郎在這裡」、「性感兔女郎身材太火辣了」、「國民老婆真漂亮」。

三上悠亞穿衣風格一向大膽聞名，先前曾發兩張早安圖跟粉絲打氣，只見她衣衫不整躺在沙發上，粉紅色內衣脫到一半，直接露出雪白上圍，神秘部位若隱若現，未料竟隱約冒出陰影，引發網友無限遐想，目前積極擴展事業版圖的她，服飾副業曾創下10分鐘進帳1500萬日圓的驚人紀錄，此外，8月更登上大阪巨蛋為「關西Collection」時裝秀走伸展台，朝多元化發展。