「黑水號」咖啡廳進駐新光水資源回收中心， 打破傳統鄰避設施的舊印象。(台中市政府提供)

「黑水號」咖啡廳進駐新光水資源回收中心， 打破傳統鄰避設施的舊印象。(台中市政府提供)

新光「黑水號」咖啡廳隱身在太平區祥順路新光水資源回收中心，由中市府水利局引進民間企業進駐經營，7日正式營運。水利局長范世億說，「黑水」取自於「汙水」台語諧音，呼應咖啡廳所在地在水資源回收中心來命名，打破過去汙水處理廠「鄰避設施」的舊印象，讓民眾認識及學習水資源的重要性。

范世億表示，新光黑水號咖啡廳室外空間以山牆、流水為設計，廠址內老榕樹也完整保留，走進新光「黑水號」咖啡廳，續以文青又時尚的元素，室內空間以「貓」為主題意象，搭配著輕柔的音樂，如同午後的貓咪一般的慵懶、靜謐；咖啡廳內還有提供錄影、直播用攝影棚與手藝實作場。

范世億指出，「黑水號」咖啡廳讓既有空間，從「鄰避」變成「鄰聚」，也讓水資源回收中心成為城市裡內外兼備的好厝邊。咖啡廳鄰近太平祥順運動公園、奉天三聖宮等，農曆春節年假歡迎市民朋友來喝杯咖啡，順道至三聖宮參拜、公園運動散步，體驗悠閒的時光。

水利局說，近年來積極善用水資中心的空間，進行綠覆、設置戶外運動、遊具及休閒步道等設施，甚至引進咖啡廳進駐，讓民眾感受不一樣的水資源回收中心；除處理當地汙水，更結合生活美學、生態人文、節能減碳及綠能環保等概念，漸進改變民眾對於汙水處理廠的刻板印象。

水利局同時突破以往封閉設計，採開放式親民設計，創造多元休閒環境，還能體驗各種遊樂創意設施，打造各式年齡、族群都能享受的資源空間，更兼具永續環保與環境教育功能，歡迎市民攜家帶眷親臨體會，一起見證蛻變。