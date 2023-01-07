新竹市長高虹安上任後大查12億新竹棒球場大祕寶，4日挖出建築廢棄物、6日送交檢方調查，引發外界熱議，而監院是否主動調查也成為國人關注焦點，監察院7日指出，監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳已於去年10月間申請立案自動調查，調查持續進行中，查核報告尚未出爐。

新竹棒球場案全球矚目，跨黨派都要求監院、檢調調查，但按照慣例，此類社會矚目案件，監察院多半會向社會透露已立案調查，雖然去年就有新竹議員透露，監委曾在下鄉時允諾要查，但新竹棒球場案直到7日前公布前，監察院都未主動提及立案或相關進度。

然而，高虹安昨提及，監察院查核報告已清楚指出，前市府放任廠商依錯誤設計圖施工，造成紅土不符合規格，現在連外野草皮的淺層土壤都有問題，等於是整個球場都有嚴重問題，3.5億預算膨脹成12億球場，結果卻疑似以不合規格之廢土充填，廠商偷工減料狀況實在令人瞠目結舌。此言也讓外界質疑查核報告是否早就出爐。

對此，3名查案監委說，監察院地方機關巡察於2022年間兩度實地視察新竹市立棒球場，而去年10月間，就新竹市立棒球場整建案的工程採購有無違法失職？有無善盡管理監督責任？有無人員涉及不法與瀆職？有無行政上糾錯究責的必要等相關疑義，申請立案自動調查。調查現正進行中，並沒有監察院查核報告等情。