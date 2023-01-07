立法院會今天三讀修正通過「犯罪被害人權益保障法」，犯罪被害補償金從代位求償改為社會補助，以彰顯國家責任；金額部分包括金額部分，遺屬補償金180萬元、重傷補償金為80萬元至160萬元、性侵害補償金為10萬元至40萬元、境外補償金20萬元。

我國原有「犯罪被害人保護法」，這次全案大幅修正，法案名稱也更改為「犯罪被害人權益保障法」，從原先未分章45條條文，大幅翻修為7章、103條文。

三讀條文明定，犯罪被害人指的是，因犯罪行為致生命、身體或性自主權遭受侵害的人，而犯罪被害人權益保障法的主管機關為法務部，掌理犯罪被害人權益保障、保護服務、修復式司法的政策、法規與方案的研究、規劃及推動等事項。主管機關、各目的事業主管機關、保護機構與分會，應依犯罪被害人及其家屬的意願，採取適當措施，協助進行訴訟程序。此外，司法人員於偵查或審判時，應依相關法令規定，就犯罪被害人或其家屬的需求，提供必要協助或採取適當保護措施。

這次修法也將犯罪被害補償金制度從代位求償改為社會補助，以彰顯國家責任，並加速審議效率及簡化審議流程。

三讀條文明定，犯罪被害補償金由地方檢察署或其檢察分署支付；金額部分，遺屬補償金180萬元、重傷補償金為80萬元至160萬元、性侵害補償金為10萬元至40萬元、境外補償金20萬元。賠償金數額於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達5％時，主管機關應報請行政院核定調整。

此外，為維護犯罪被害人名譽及隱私的規範，犯罪被害人或其家屬如果認為廣播、電視事業等報導有錯誤時，得於報導播送、刊登之日起20日內，要求更正或其他必要的處置。媒體業者應於接到要求後7日內，在該報導播送的原節目或同一時段的節目，或刊登報導的同一刊物、同一版面加以更正、移除、下架或為其他必要處置。媒體業者如認為報導無錯誤時，應將理由以書面答復犯罪被害人或其家屬。