執行長徐海倫表示，在青年志工協助下，「公益青年送愛下鄉趣」這次拜訪山水81歲陳阿嬤，剛好她日前跌倒摔傷，臉部烏青一大片，大家趕緊幫她聯繫衛生所的醫療資源，協助她後續治療的工作。（張茂雄攝）

家住澎湖山水的黃老先生家境清寒，無工作能力，他的子女已許久無聯絡，黃老先生年紀老邁且行動不便，每個月收入來源有限，在蔡衍明愛心基金會與澎湖科技大學的青年志工知悉後，7日上午10時由基金會執行長徐海倫等一行人，拜訪關懷致贈春節慰問金，也藉此讓大專學子們有發揮愛心、回饋社會的機會，為100個家庭在寒冬中注入一股暖流。

徐海倫表示，蔡衍明愛心基金會已經連續8年到澎湖離島關懷社會弱勢族群，與澎科大一起推動離島偏鄉「公益青年送愛下鄉趣」活動，這次拜訪山水81歲陳阿嬤，剛好他日前跌倒摔傷，臉部烏青一大片，大家緊張地幫她聯繫衛生所的醫療資源，叮囑她不要騎車，一起幫她解決就醫的難題。

陳阿嬤的老公已病故10餘年，目前獨自扶養二子，皆未成家立業，長子54歲罹患糖尿病、精神疾病，由於多種慢性病纏身謀職不易；次子50歲，早年罹患青光眼，已領有身障手冊，因視力不佳無謀生技能，全家每個月只仰賴陳阿嬤低收入戶補助款7400元，生活十分困難。

徐海倫說明，台灣社會有很多弱勢邊緣家庭，因種種因素無法列入政府的低收入戶，蔡衍明愛心基金會與全國數十所大學合作，探訪真正需要幫助的個案，澎湖科技大學青年志工社團平日常走訪各社區，透過下鄉服務瞭解哪些家庭需實質援助，在學生們的引介下，基金會得以發揮企業公益的功能，在過年前獻出微薄的愛心。

澎科大學生楊堉維、陳心怡表示，學校志工團體長期協助社區的社會服務，不論是老人關懷、中小學校服務，或是協助身心障礙者志工服務及縣內公益活動，都表現出年輕學子對於社會服務的熱忱與關懷。

此次澎科大學生志工參與｢公益青年送愛下鄉趣｣活動，走入社區訪查100戶縣內各鄉市需照護的家庭，並由基金會致贈每戶5000元的春節慰問金，澎科大學務處也將持續推動此活動，希望愛心助人的陽光能擴大至鄰里及社會每個角落。