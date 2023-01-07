連鎖速食店麥當勞周五宣布最新的事業戰略，除了將檢討內部人員配置，也將開設更多餐廳。

麥當勞執行長Chris Kempczinski在給全球員工的信中宣布這個新計畫，稱麥當勞將取消某些項目或降低其優先順序，同時將加快門市的拓展。

麥當勞表示，新的戰略計畫可能導致某些地區裁員，而其他地區擴張。公司裁員並非為了降低成本，而是為了要加快改革速度，以及提升效率。信中並披露麥當勞將於4月3日開始宣布一些重大的決定。

根據麥當勞去年10月公布的第三季財報，其營收為58.7億美元，調整後每股盈餘2.68美元，均優於分析師預期。全球同店營收年增9.5%，亦遠超出市場預估的年增5.8%。這主要歸功於調漲餐點價格以因應成本上揚，再以超值套餐吸引客戶上門的策略奏效。

亮眼的營收與獲利表現，意味著麥當勞也可以著手展開大規模的擴張計畫，與星巴克和奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill Inc）等其他連鎖餐廳一樣。

麥當勞未提供擬開設多少新店的具體數字。

此外，該連鎖速食業龍頭亦將簡化酬賓集點制度（loyalty programs）等技術以及菜單的開發，以便更快在全球推出新產品。

執行長Kempczinski並表示已拔擢數位高管，並設立了一個新的「轉型長」（Chief Transformation Officer, CTrO）職位。