司馬庫斯部落櫻花祭下月登場，新竹縣政府公告櫻花季期間實施遊客總量管制，預計9日開放申請，管制期間為2月6日至28日，地點為泰崗往司馬庫斯岔路口，總量上限為汽車50台、機車100台，期間內駕車進入部落前需事先申請通行證，否則無法通行，若登記住宿者則另外提供通行證。

司馬庫斯櫻花美不勝收，年年吸引大量遊客前來賞櫻。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

司馬庫斯櫻花祭總量管制實施到現在為第3年，2020年因賞人潮大爆發，造成往司馬庫斯車輛回堵到竹60道路，鄰近部落塞滿人潮。為避免再發生塞爆窘境，考量到內部停車空間有限，加上山區道路狹小陡峭，司馬庫斯部落會議找上縣府，希望協助在例行管制之外，再設計總量管制。

交旅處與司馬庫斯部落會議依照現有的停車空間，規畫出汽車50台、機車100台總量限制，另外為求部落共好，包括司馬庫斯以及鄰近民宿將另外提供通行證，務求提供民眾更好的旅遊品質。

今年司馬庫斯櫻花祭通行證將於9日開放申請，管制期間從2月6日至28日，管制地點為泰崗往司馬庫斯岔路口，竹60線39公里處，管制路段為司馬庫斯產業道路，所有外來車輛僅能憑通行證進入。另外，管制期間內每晚8時至次日清晨6時部落停止開放，除當日住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。

交旅處指出，根據去年的經驗，開放沒多久預約即秒殺，今年將根據整體預約狀況，需要滾動檢討的話將會與部落會議討論。若民眾預約向隅，新竹縣還有其他著名賞櫻景點，包括橫山樂善堂、五峰山上人家、竹東河濱公園櫻花步道。縣議員劉建民也推薦尖石鄉玉峰村萬里山園、新樂村數碼天空、秀巒村財伯觀光果園。