台南市正副議長選舉黑金傳聞不斷，不僅引起檢方大動作搜索查案，連帶也讓市長黃偉哲領導的市政團隊受到批評。對此，東區東聖里長黃英慈7日認為，正副議長選舉是議員與政黨派系之間的角力鬥爭，黃偉哲能顧好民進黨議員不跑票已經很不容易了，重點還是要放在市政推動上。

黃英慈強調，黃偉哲就任4年來，態度溫文、平易近人，沒有任何架子，對市政的推動與投入，更是相當用心。像行政院1月5日宣布要加發弱勢補助，市長1月7日就先動用市款墊付，讓弱勢民眾在農曆過年前都拿得到補助，這就是花心思替人民著想。他希望政黨派系之間的惡鬥趕快停止，不要干擾市長施政，讓黃偉哲能專心地推動建設和福利，台南未來的發展與建設才能更好。

黃英慈認為，市府的運作需要受到議會的監督，黃偉哲也一直努力維持府會和諧，共同推動市政建設及市民的福祉，因此市府與議會之間，應該是互相溝通、互相幫助，讓台南市的發展更好。對於某些特定人士在正副議長選舉前後，整天隔空開炮批評台南，只會讓人覺得親痛仇快，進而干擾到市政的正常運行。

對於最近正副議長涉嫌賄選案的風風雨雨，黃英慈也認為，這完全是議員與政黨之間的角力；尤其議長選舉更是各方派系間互相的角力，黃偉哲只是從旁協助同黨的正副議長提名人，主要還是來自想要競選議長的兩方人馬各自施本事；期間雖有一些爭議發生，大多是個人的不當行為，黃偉哲又不是人造衛星，怎能知道每個人私下在做什麼事？

黃英慈說，民主選舉一人一票，不能說勝選都是某個人的功勞，也不能一出事就都歸咎某一個人。許多人在民進黨議長選贏時，都說是自己的功勞，結果檢調啟動調查後，就推說都是市長的責任，這種見風轉舵的說法，不會被市民接受。