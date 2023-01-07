新北市三峽區19歲劉姓男子沉迷博弈網站，欠下190萬元賭債，本月4日凌晨遭22歲劉姓債主登門強行押走，被害人電話向父親求助償還債務，父親急向警方報案。三峽警分局佈線埋伏，趁歹徒出面取款時，一舉逮捕劉嫌等5人，並順利救出被害人，查扣西瓜刀、折疊刀、毒咖啡包等證物，偵訊後以妨害自由、恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，劉姓被害人去年6月積欠劉嫌等190萬元賭債，因無力償還，劉嫌遂夥同陳、許、王、曾男於4日凌晨2時許至被害人住處，持西瓜刀強押被害人上車，隨後拘禁在三峽郊區一處宮廟倉庫。

劉嫌逼迫被害人簽下借據並打電話給父親，由父親代為償還債務，劉嫌且在電話中向被害人父親嗆聲「不處理就去你公司亂！」

三峽警方在獲報8小時後，順利救出被害人。（警方提供）

三峽分局獲報後調閱監視器畫面，鎖定歹徒落腳處，4日上午10時許趁歹徒欲前往取款時，在成福路一處空地逮捕一干涉案犯嫌，並成功營救被害人。劉嫌等人辯稱，被害人是自願和他們上車，一起到宮妙去協商債務。偵訊後，全案依法移送新北地檢署偵辦。