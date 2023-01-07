國寶集團總裁朱國榮，被查出在中國信託併購台灣人壽時，操縱龍邦公司進行內線交易，台北地院一審判朱12年4月、沒收1.57億元，高院認為他利用安多利、松崗、福座等6家公司炒股，日前裁定6公司參與沒收程序，總計至少1.5億的資產可能被沒收，朱國榮對此也沒有回應。

高等法院認為，朱國榮掌握的「安多利投資」、、「金富投資」「福座開發」、「沂豐投資」、「松崗數位文創」、「永駿投資」等6家公司參與炒股，必須參與沒收程序。

裁定理由中指出，依照檢方公訴意旨，朱國榮在「中信金併購台壽保」過程中，上述6家公司共12個帳戶，在2015年1月到5月間大量買入台壽保股票，總計有價證券計2萬6105張，並在6月初全數賣出，不法獲利達1.57億餘元，高院依照沒收新制新規定，依職權裁定6家公司必須參與朱國榮的沒收程序，以保障其自身利益。

此外，泰山集團7日也前往北檢控告朱，指朱國榮指使龍邦國際購買泰山股票，過程涉及10億元的內線炒作，告發朱背信及內線交易罪。