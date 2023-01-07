中港高中國中部第15屆美術班畢業展，7日起於台中市港區藝術中心開幕！(中港高中提供)

中港高中國中部第15屆美術班畢業展，7日起於台中市港區藝術中心開幕！(中港高中提供)

中港高中國中部第15屆美術班畢業展，7日起於台中市港區藝術中心開幕！中港高中指出，以「一π即合」為主題，拍響藝壇第一聲雷音；期待過年期間，民眾到來港藝二樓的展覽室欣賞這群未來的藝術新秀充滿創意的作品，讓自己未來的一年有滿滿的藝術能量，迎接快速變化的世界局勢。

中港高中國中部第15屆美術班畢業展，開幕式由中港高中校長簡崐鎰主持，現場有立委林靜儀，市議員王立任、陳廷秀，台中市港區藝術中心主任柯丁祺、梧棲區長溫國宏、東勢高工校長周文松等，共襄盛舉。展出的作品，含括水彩、素描、水墨、版畫、複合媒材等，表現出風景、人物、設計、漫畫等。

中港高中說，畢展的主題「一π即合」有許多的寓意，其中最重要的就是π／拍-合，傳達我們都是這大世界的一份子，無法獨立存在，「孤掌難鳴」，因此需彼此相互合作；相互撞擊，方能成就一份緣／圓。期待能透過這次的創作分享，與民眾的參與相互應和，與作品-作者相互拍-合，激盪出美好的緣分。

簡崐鎰表示，在藝術引領下，不同成長背景的孩子們齊聚中港，走入師長們懷抱，圓／緣有了起點與交集。眾多性格特色異的創作者是藝術得無遠弗屆的關鍵核心。三年來孩子們以志向為圓心，毅力為半徑，創造出無可取代、亮眼繽紛的圓將獨特精彩的自我融入揮灑汗水與創意的作品，也讓青春與藝術的緣締結地更深。