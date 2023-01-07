亞洲黃金價格本周走高，不過交易卻不熱絡，現在市場都把希望寄託在即將到來的傳統旺季農曆新年上，看中國大媽能不能再次帶領亞洲黃金的散戶買氣。

衍生性金融商品交易業者StoneX認為，在元月22至2月5日，也就是農曆新年之前一定會看見買盤，不過，民眾對新冠疫情未來發展還是有些擔心。再者，人民幣近來強勢或許也會激勵部分買氣。

與全球基準現貨價相比，亞洲金市本周價格，每盎司溢價8美元到14美元之間，而一周前則是溢價12美元。分析師希望中國大陸重新開放之際，新加坡以及香港等，一些亞洲交易樞紐的需求情況會更加地好轉。

貴金屬經營商MKS PAMP表示，由於銀行以及製造業者會在農曆春節前補足庫存量，故多數飛經香港的貨機艙位早被訂滿。至於農曆新年期間去香港遊玩的陸客，也有機會拉抬珠寶行業。

本周，香港貿易商每盎司收取1到2.5美元費用，跟新加坡差不多。而印度當地價格，已躍身至2020年歷史新高附近，也讓一些散戶開始出清手中部位先落袋為安。

為了激發散戶買氣，印度經銷商本周所提供的折扣金額，其中包括15%進口稅以及3%消費稅，比官方每盎司的最多可達32美元。同時，也明顯高於上周26美元。

印度新德里黃金條塊交易業者指出，過去幾天因價格上漲，老舊珠寶與錢幣，俗稱的貴金屬廢料的供應量也同步大幅增加。在日本市場內，黃金條塊在溢價與折價各50美分之間的價位附近成交。