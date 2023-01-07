苗栗縣政壇在本屆縣長選戰，因藍軍出現兩派候選人而出現內鬨，國民黨中央日前指派邱一峰接任苗栗縣黨部主委，全力彌平選戰裂痕。6日，因新當選的後龍鎮長謝清輝送賀匾給新任議長李文斌，李文斌藉此機會邀請縣長鍾東錦、老縣長劉政鴻、立委陳超明、及正副議長、邱一峰等人同桌餐敘大和解，鍾東錦還與劉政鴻同台合唱「客家本色」，讓苗栗政壇和解氣氛露出曙光。

苗栗縣政壇藍軍大和解出現曙光，由新科縣議長李文斌從中撮合和解餐會。（謝清輝提供／謝明俊苗栗傳真）

據悉，國民黨主席朱立倫指派邱一峰接任苗栗縣黨部主委，主要考量到邱一峰的父親邱鏡淳是國民黨前新竹縣長，與苗栗縣歷任縣長傅學鵬、劉政鴻、徐耀昌等人都有相當交情，並且，苗栗縣新科縣長鍾東錦因夫人陳美琦娘家家族中也有人出任新竹縣議員，與邱鏡淳父子也有相當交情，因此，邱一峰以第3方人士角色接下苗栗縣黨部主委職務，首要工作就是全力彌平選舉所造成的裂痕，邱一峰就任後，積極走訪苗栗縣各階層政界人士，尋求各種可能機會讓藍軍大和解。

去年的苗栗縣長選舉，藍軍出現鍾東錦及謝福弘等2個候選人，新任縣議長李文斌表態支持鍾東錦，並在後龍鎮長選戰中支持蔡坤松。與劉政鴻系支持的後龍鎮長當選人謝清輝立場對立，選戰結果出爐後，後龍地方上有強烈聲音要求大和解，希望大家同為後龍努力，因此，在劉政鴻、陳超明等大老的同意下，李文斌與謝清輝等已先握手言和，其間，鍾東錦也多次參與和解會。

苗栗縣政壇藍軍大和解出現曙光，由新科縣議長李文斌從中撮合和解餐會，陳超明（左起）縣議員鄭秋風、副議長張淑芬及縣議員林寶珠同桌餐敘。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

6日上午，謝清輝與後龍鎮代會主席花麗卿、縣議員林寶珠、鄭秋風等後龍地方政要，以送賀匾名義赴縣議會向李文斌恭賀當選縣議長，李文斌乘此良機邀請鍾東錦，劉政鴻、陳超明、副議長張淑芬、邱一峰等人，利用中午在議會旁的范家宴餐廳餐敘，劉政鴻依約赴約，並與鍾東錦同台合唱了「客家本色」讓苗栗政壇藍軍和解氣氛露出曙光。