去年政府稅收超徵4500億，蔡政府「還稅於民」，每人發現金6000元，同時在4日時更有最新消息傳出每人擬發的6000元，預計最快將於2月底、3月初入帳。而近日就有一份最新民調指出，對於蔡政府要發現金6000，有高達79％的民眾認為要在「過年前發」，甚至直呼「讓人好過年，苦的百姓還很多」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》6日對於「蔡政府要發現金6000，你認為合理的發放時機應該是？」進行了網路民調，截至7日15時30分，已有5.5萬人進行投票，有79％的民眾認為「6000元要在過年前發」、有2％的民眾認為「6000元要在過年後發」、有15％的民眾認為「都可以」、另有4％的民眾認為是「反正我不會領」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「讓人好過年，苦的百姓還很多，家裡有小孩老人的更等著救命錢」、「人民的血汗錢繳稅，如超徵稅應該全數退還給人民16000元，不能用在政府其他地方，因為這是人民誠實繳稅給國家運用，多繳了就還給人民，政府不能隨便亂用，用了就是違法挪用人民的辛苦錢」、「不是政府錢，是我們大家的錢，應該全部退回一百都不能剩下」、「這是人民的辛苦錢，不是政府的」。