台南市議會正副議長涉嫌賄選案，台南地檢署對聲押對象圓山國際開發公司總裁楊志強被台南地方法院無保請回後，當天即火速補強證據，立即向台南高分院提起抗告，高分院7日撤銷原裁定發回台南地院更裁。另外，被裁准羈押禁見的前民進黨中執委郭再欽也委託律師提抗告，但被台南高分院駁回。

南檢指出，專案小組檢察官1月3日指揮台南市調查處等單位，搜索議長邱莉莉、副議長林志展及李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招等4名市議員住處或服務處，以及相關涉案人郭再欽、楊志強、黃怡萍、高玫仙及林士傑等住處後，除林士傑傳喚未到展開拘提外，其餘涉案人均帶回偵訊。

經訊問後，除諭知正、副議長及市議員等人交保10萬至50萬元外，還向台南地院聲請羈押郭再欽欽及楊志強，經法官於4日晚間裁定郭再欽羈押禁見，楊志強則被無保請回。

針對楊志強涉案部分，專案小組檢察官5日補強證據後，立即提起抗告；同一天，專案小組再次傳喚先前訊問後交保的市議員李鎮國及其妻高玫仙、黃怡萍等3人後，認定黃怡萍的供詞顯然避重就輕，違反公職人員選舉罷免法第100條第1項行賄罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准。