今年各縣市議會議長選舉不僅傳出違紀情形，台南市議會正副議長選舉更爆出賄選及黑金疑雲。日本產經新聞台北支局長矢板明夫提及，這種事情在日本幾乎從未聽過，並分析台、日的不同。

針對台灣好幾個縣市的議長、副議長的選舉出現激烈競爭以及賄選買票的醜聞，矢板明夫昨(6)日在臉書提及，這種事情在日本幾乎聞所未聞。他表示，在日本，議長幾乎是一個沒有實權的名譽職，一般都是找執政黨中既德高望重又沒有太大野心的人來擔任，副議長則從最大在野黨中推薦，兩人當選後，為表中立性，一般會同時離黨。

矢板明夫提及，參議院的議長和副議長不但退黨，而且乾脆不投票，以表示中立。當議會需要發表一些全會一致通過的聲明時，由議長出面說服執政黨的議員、由副議長出面說服在野黨的議員。矢板明夫透露，兩年前日本的參議院全票通過支持台灣參加世界衛生組織的決議，就是這麼運作的。

至於地方議會，矢板明夫說議長、副議長能做的事情更少，大部分議會都是大家輪流做，所以議長的任期基本上是一年，有的議會甚至只有半年，一個議員只要能連續當選三四次，就一定可以當到議長。矢板明夫說他曾多次採訪日本的地方議會，在預算問題、土地開發問題、環境問題上，經常聽說執政黨和在野黨對立，但從來沒有見過選議長時出現過分岐。

對於日本地方議會的那種按資排輩、議長輪流做的方式，矢板明夫認為這樣會使議會喪失緊張感，並不是很好，但若像台灣這樣也不是很理想。矢板明夫最後表示，日本和台灣加在一起除以2，說不定是比較理想的狀態。