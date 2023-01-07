材料-KY(4763)目前訂單能見度相當良好，訂單已陸續談妥，有新的絲束及醋片產能規劃，成長動能可望延續，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。材料指出，貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，濟南大自然亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

材料2022年12月單月營收為新台幣4.02億元，年增45%，全年度營收42.69億元，年成長57%，創同期歷史新高。

展望2023年，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，濟南大自然亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

就產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為20,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，預計2023年3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另預計2023年6月完成3,000噸及2024年9月完成15,000噸醋片產能擴增。