燦星旅(2719)在疫情期間持續改善財務體質，並透過6大策略重新打造發展根基，自OTA路線多元拓展新業務發展，2022年前三季虧損收斂至近6年同期最佳。展望2023年，總經理殳蓁蓁看好東北亞、東南亞、遊輪等3大動能，將力拚營運轉虧為盈、終結連8年虧損。

亞果遊艇董事長侯佑霖2020年以個人名義入主燦星旅後展開財務整頓，2022年延攬前悅榕集團台灣行銷總監殳蓁蓁擔任總經理，重新制定經營策略、打造營運發展根基，前三季歸屬母公司稅後虧損0.31億元、虧損年減20.38％，為近6年同期最佳，每股虧損1.1元。

殳蓁蓁表示，去年加入燦星旅後，制定「備資金、雇人才、登數位、拓商機、拚升級、樂永續」等6大策略，目前實收資本額6.87億元，為上市櫃旅行社中第三高，全台員工人數43人增至75人、增加75％，並重啟全台據點布局，目前有北部汐科、台南、澎湖3間門市。

殳蓁蓁指出，燦星旅拓商機「不求寬而求精」，新設企業客戶服務與主題旅遊部門，鎖定重點區域全力有效經營，包括東北亞日本（北陸、東北、四國）、東南亞（泰國、越南）、主題旅遊（郵輪）、國內（高鐵假期、澎湖、台南、高雄定點旅遊）。

通路策略方面，殳蓁蓁表示，燦星旅除了B2C線上銷售OTA市場外，今年規畫新設高雄門市，未來陸續在六都設立分公司，同時鎖定企業商旅員工B2E市場積極拓展，並希望透過B2B同業合作來共生共利。

殳蓁蓁指出，包括台鋼集團在內，燦星旅的集團關企多達48家、員工總數近萬名，燦星旅強化商務客戶客製需求與服務，透過企業客戶服務部爭取MICE、員工旅遊、商務差旅及客製化等企業基本盤商機，亦能發揮既有資源優勢。

展望2023年，殳蓁蓁表示，燦星旅將集中火力聚焦於東北亞、東南亞及郵輪3大領域，看好為今年營運復甦動能。其中，東北亞已站穩腳步，東南亞則透過包機包銷，盼成為「燦星雙星」。郵輪產品因單價高、毛利高，且有助品牌價值提升，為未來抱以厚望的部門。

殳蓁蓁表示，燦星旅過去聚焦OTA平台發展，產品毛利偏低、主要為衝量拚營收。如今經營思維和旅遊市場均已疫情前不同，未來希望營收及毛利並重。去年營運仍有小幅虧損，今年在出境旅遊市場復甦下，將力拚整體營運轉虧為盈、終止連8年虧損。