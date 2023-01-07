宏達電(2498)在全美最大國際消費性電子展CES，發表同時具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，由全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎親自率軍參展，他看好，VIVE XR Elite是HTC VIVE全新的產品線，預期會帶來一波新的消費族群。

VR市場持續成長，未來10年將扮演產業主流，針對本次推出的VIVE XR Elite，黃昭穎表示，VIVE XR Elite是HTC VIVE全新的產品線，它的推出將帶來更廣泛的使用者族群，非常適合遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力等領域應用，因此預期會帶來一波新的消費族群。XR Elite提供新的XR應用，每個XR Elite的使用者皆會擁有元宇宙個人專屬空間，因此預期會有更多消費者加入VIVERSE世界。另一方面，VIVE XR Elite也將迎來HTC VIVE有史以來最大範圍的遊戲發布計畫，100款新的MR和VR內容將隨之推出，從新遊戲到經典遊戲皆有。

黃昭穎表示，看好未來1~2年新的商用及消費XR應用和元宇宙應用將會大幅成長，有更多電信業者會推出元宇宙相關服務，有機會發展成具規模的消費級的應用，不僅如此，更看到未來會越來越多廠商進入此產業，打造元宇宙生態圈，各元宇宙平台的互通性會更高，HTC VIVERSE不斷地打造符合開放標準的底層技術、平台到應用，將帶動市場加入產業，透過Elite也會有更多消費者加入元宇宙。

儘管受到宏觀經濟逆風衝擊，消費市場疲軟，宏達電依舊選在此時推出消費性產品，黃昭穎表示，宏達電從來沒有退出消費性市場，而VIVE Pro 2則是市場上最強大的PC VR產品提供絕佳的PC VR體驗，而VIVE Flow則提供超便攜和靈活的行動娛樂。事實上，VIVE Flow剛剛與holoride和奧迪一起推出，創造令人難以置信的VR車載娛樂體驗。Elite結合了新的XR應用，有許多軟體和內容業者推出遊戲以外的內容，涵蓋更廣的應用層面，另外透過Elite消費者更容易體驗元宇宙。