板農活力超市舉辦年貨市場展售會。（板橋區農會提供）

農曆春節將至，板橋區農會活力超市用心規畫年貨市場，以協助農友、服務市民理念，提供一個當季農特產品、應景年節商品的年貨採買平台，自1月12日至19日一連8天在活力超市一樓廣場舉行，讓大家在歲末年終都能有所滿足與收穫。

板農活力超市展售豐富的年節農漁伴手禮、年菜食材、零嘴果乾，超過百樣商品特價促銷，共計有35個攤位，除來自各地的精選南北貨、生鮮漁貨等，現場更有新北小農的綠竹筍、貢寮鮑、石門肉粽、梨山雪梨、新埔柿餅、咖啡甜點以及魷魚絲等熱銷農產加工品，整體展售以台灣在地、當季的農產好物為主軸，歡迎大家以實際行動支持台灣在地農業。

板農表示，活力超市還推出「賀歲酬賓滿額送」活動，從去年12月14日至1月19日在活力超市累積消費滿5000元，即可憑發票兌換「200元超市抵用券」一張，可累計贈送。板農選品首重安心健康與在地優先，敬邀大家蒞臨採辦年貨、用安心飲食打造健康平安的喜兔年。