陳光復表示，元宵節是澎湖最具特色與規模的重要慶典之一，各地廟宇都會舉辦不同的慶祝活動，歡迎民眾到各地走訪，一起感受澎湖元宵熱鬧的氣息。（張茂雄攝）

澎湖鎖港紫微宮7日舉辦「平安龜點燈儀式活動」，澎湖縣長陳光復到場參加點燈儀式，祈願風調雨順、闔家平安，也提前祝福鄉親新年快樂。今年紫微宮與旅居台灣的洪煌景合作，委託藝術工作者吳飛達設計製作，以台酒海島風啤酒及台酒麻油雞碗麵(目前在澎湖限定出售)為鋪面的祈福平安龜，許多現場民眾打趣道，這隻造型維妙維肖的綠蠵龜，背上的台灣啤酒如果喝光，不知道會不會成為「醉不上道」的大海龜。

陳光復表示，元宵節是澎湖最具特色與規模的重要慶典之一，各地廟宇都會舉辦不同的慶祝活動，歡迎民眾到各地走訪，一起感受澎湖元宵熱鬧的氣息。

「平安龜點燈活動」安排嵵裡國小獅陣及鑼鼓隊表演「祥獅獻瑞」開場表演，陳光復、澎管處長許宗民、馬公市長黃健忠都到場祝賀，為一系列元宵慶典活動揭開序幕。今年鎖港紫微宮辦理發財金福袋、果凍龜、米龜等乞杯活動，而受到信眾熱烈迴響的元宵攻炮城活動今年將持續辦理。

鎖港紫微宮111年成立爐主會，由趙玉英女士連7聖杯獲紫微大帝遴任為第一屆爐主會爐主，爐主會利用年度內捐獻紫微宮剩餘款製作1只5兩金龜、另紫微宮亦提供分別為1兩及2兩之金龜，紫微宮歡迎各界信徒於元宵節前來擲杯求取。

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