農曆春節將至，今年迪化年貨大街也因疫後解封回歸封街設攤，並開放民眾試吃，為使消費者放心採買，北市法務局消保官與市場處、衛生局等單位組成聯合小組 ，7日至迪化年貨大街稽查，而6日已輔導30商家改善商品價格標示。消保官龔千雅呼籲，消費者選購年節食品時，應認商家標示的計價單位，避免衍生消費爭議。

北市法務局消保官與與商業處、市場處、衛生局、環境保護局、消防局、警察局、大同區公所等單位組成聯合小組，6 日起至20 日止，針對迪化年貨大街的食品安全、環境清潔、消防安全及商品標示等項目查核及輔導。

法務局指出，活動開幕首日採買人潮踴躍，攤商出現排隊人龍，會於活動展期內加強稽查，要求攤商價格及份量透明、營業環境保持清潔，並取締違規設攤，保障消費者權益，6日已查核約120 家，針對商品價格標示共輔導 30 家攤商完成改善。

龔千雅表示，消費者購買年節食品，會擔憂商品沒有明確計價單位，或者是不知道總價多少，北市府今年特別輔導商家清楚揭示商品品項、原產地、計量單位等，建議消費者購買秤重商品時，可以要求店家秤重後告知總價，確認可以接受再購買。

龔千雅也說，切記貨比三家，並注意包裝是否完整無破損，留意販售場所環境是否潔淨衛生， 以確保食材的新鮮與安全，才能買的安心、吃的放心。

龔千雅指出，台北市消費者保護自治條例有規定店家應該提供消費者正確跟充分的資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔的情形，希望商家可清楚揭露計價方式，若業者未清楚揭露而要求改善卻不改正，會依法處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

至於年貨大街如何防災，消防局第四救災救護大隊大同中隊林士傑表示，年貨大街人潮擁擠，若遇上緊急狀況要救災，消防車僅能到鄰近巷口，無法即時布線抵達現場，所以預先在三個地點設置小型幫浦，以利臨時狀況可在就近水源部署水線救災。