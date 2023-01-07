生活中，雖夫妻之間的關係才是家庭和諧的關鍵要素，但親子關係、翁婿等也是需要用心經營的，其中又以婆媳關係最為困難，是女生公認傷腦筋的課題之一，《媽媽經學知識》運勢專欄指出，雙子座、天秤座、金牛座、獅子座、天蠍座媳婦們，不但不害怕與婆婆發生衝突，甚至還可讓婆婆退避三舍，非常可怕。

▍第五名：雙子座媳婦

雙子座媳婦向來為人好相處，也易和陌生人打成一片，但大多都僅限於平輩，面對婆婆來說，就顯得有點神經大條，其實她們也不會頂撞婆婆或正面衝突，就是偶爾私底下跟姐妹或老公小小抱怨，只是因她大剌剌的個性，有時不小心得罪了婆婆都不曉得，尤其是在生活習慣中，讓婆婆覺得還是自己來比較快，這個媳婦能離她愈遠，她愈自在。

▍第四名：天秤座媳婦

天秤座媳婦向來都是做表面功夫，她會讓婆婆以為自己把媳婦調教得很好而沾沾自喜，其實通常都是婆婆要她做什麼事，她們只會敷衍回答後，就丟給老公做，並放給對方自生自滅，在外人面前卻還是笑臉迎人，以為是個乖媳婦，其實根本沒在管婆婆的交辦事項，呈現一種你能拿我怎麼辦的現象。

▍第三名：金牛座媳婦

金牛座絕對是個好人妻，但不代表會是完美媳婦，她們不做頂撞婆婆這種針鋒相對的事，所以另一半幾乎不會有夾心餅乾的為難問題，即使如此，這也不表示她們就能和婆婆好好相處，因不允許自己老公是媽寶，佔有慾非常強，如婆婆管他們太多，金牛座媳婦會選擇裝死，就算遇到惡劣婆婆，她們也沒在怕。

▍第二名：獅子座媳婦

獅子座媳婦除了愛面子及強勢之外，也相當重視自我空間，不希望自己的家庭被其他女人所干擾，她們是還稱不上壞媳婦，也能做到和婆婆和平相處，前提是婆婆不能惹到她們，不然其實大部份婆婆都會被獅子座媳婦吃得死死地，敢怒不敢言之外，能離媳婦多遠就多遠，畢竟距離才能產生美感。

▍第一名：天蠍座媳婦

天蠍座媳婦打從一開始就不願意和公婆住，但其實身為天蠍座的婆婆才真的是膽顫心驚，因天蠍座的強勢，覺得這個家只需要一個女主人，所以她們不但對婆婆的話不放在耳裡及心裡，還會主動教導婆婆生活瑣碎，無非是希望這個家的生活模式能照著自己的希望去經營。