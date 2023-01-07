人民網報導，大陸國務院聯防聯控機制7日就農村地區疫情防控有關情況舉行發布會，大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，農村、社區是疫情防控的一道重要關口，是保障群眾健康的最後一公里。大陸農村地域廣、人口多、人均醫療資源相對不足。隨著春節的臨近，人員流動加大，返鄉人員增多，更加需要做好農村地區疫情防控和醫療救治工作。

米鋒說，大陸中央要求圍繞「保健康，防重症」，凸出重點人群管理，有序疏導診療需求，分類、分層、分級提供健康服務。

要充分發揮農村基層組織作用，加強對農村地區醫療機構支援；照顧好老年人、孕產婦、留守兒童等重點人群，做好健康監測，暢通轉診綠色通道；提供便利服務，加快推進農村老年人新冠病毒疫苗接種，加快構築基層保健康防線。

米鋒還介紹，為保障「乙類乙管」總體方案及配套措施於1月8日順利實施，近期，大陸國務院聯防聯控機制綜合組向大陸各地派出了15個指導組，督促指導做好準備工作，過程中也發現了一些農村疫情防控好的經驗做法，有的強化分級診療，有的提升基層服務能力，有的加強重點人群摸底和服務保障。對於這些好經驗、好做法，將進一步推廣。