正妹電玩直播主「Molly翎熹」，改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，以黑馬之姿順利當選嘉義市議員，懂得掌握流量密碼的她，每當曬出養眼照總引起討論熱潮，稍早曬出為補班上班族打氣的辣照時，立刻掀起網友暴動。

今年春節有多達10天連假，大部分公司需要在今天先行補班，Molly翎熹稍早便在粉專發文：「需要補班的今天，給你一點甜甜，上班加油」，藉此為本周連上6天班的上班族打氣，接著附上「由上往下」的上帝視角照，只見她對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，胸前雪白肌膚一覽無遺，接著視線往下一移，只見傲人車頭燈露出大半截，還擠出一條深邃事業線，短短2小時就吸引6千多位粉絲按讚朝聖。

對此，網友紛紛留言：「我感覺我對不到焦」、「看了今天補班一點都不累」、「脱掉脱掉上下脱掉」、「謝謝議員的甜甜，精神百倍」、「是什麼蒙蔽了我的雙眼」、「幾乎是素顏，真是天生麗質」、「榮獲2023年第一季最佳選民服務獎」、「我覺得我可以再上兩天班了」、「這照片讓我蛀牙惹」、「這應該不是甜，是辣極了」、「感覺活力充沛啊」。

田慎節除了致力地方發展，也熱衷於做公益，先前得知嘉義市鬧血荒，便於社群網站PO出地區捐血中心的數據，呼籲民眾踴躍捐血，可以說是人美心也美的代表。