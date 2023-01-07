美國通膨居高不下，總統拜登日前在推特發表新年願景，熱情呼籲美國民眾「2023年一起來買美國貨」，力挺美國製造。此話一出，卻引發不少網友瘋狂吐槽，「買不起美國貨」、「我們買得起的產品都來自中國」、「換個總統比較快吧」。

拜登在當地時間1月5日，前往肯塔基州布倫特斯賓塞大橋（Brent Spence Bridge）發表談話，力推兩黨通過基礎建設法案的重點項目，將為美國帶來更好的基礎設施，創造更多就業機會。

拜登當天在推特上宣傳這一活動，並順勢推銷美國製造與美國貨，一則簡短推文寫道：「2023年一起來買美國貨」。

沒想到這篇推文討論熱度爆棚，並吸引很多網友在底下留言，「有人反問：您能告訴我美國生產了哪些東西嗎？」、「2023年終結通膨、修復經濟，這樣我們才有錢買美國貨」、「有趣的是，我到處看到的都是中國製造」、「買美國貨？美國人甚至買不起燃料和食物」、「我們能夠買得起的東西都來自中國」、「笑了，您能別再印錢了嗎？」。

還有網友不滿拜登政府不顧民生需求，反而大撒錢援助烏克蘭，「今年不要再讓澤倫斯基從你這裡敲走數百億美元」。

事實上，拜登不是第一次鼓勵民眾買美國貨，早在去（2022）年3月他就敲定「購買美國貨」（Buy American）法案新規，要求聯邦採購品的美國製造比重逐年提高，從當前55%調高至60%，2024 年上看65%，到2029年提高到 75%。

當時拜登強調，購買美國貨將是支持美國工人和製造商，坦言要提振美國製造業，建立更彈性的美國供應鏈，幫助美國與中國大陸競爭。