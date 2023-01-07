國民黨台北市新科議員林杏兒遭人檢舉涉及賄選，被指是幕後操盤的國民黨前中常委蕭景田，檢察官聲押後，士林地院讓他以800萬元交保，檢方提抗告，高院認為，蕭涉嫌重大且是否有串供及逃亡之虞，要再審酌，撤銷交保裁定，士院今天下午二度召開羈押庭，蕭景田稍早在律師陪同下抵達士院，到院快篩確診逃過收押，交保金提高至1500萬。

前國民黨中常委蕭景田涉嫌行賄案，3日法院裁定800萬交保遭士檢抗告，7日發回士林地院更審，法官認為蕭後來主動到案，認無羈押必要，裁定以1500萬元重保，另限制住居，禁止與本案相關共犯、里長接觸、交談。

士檢追查認為，蕭景田在去年九合一大選時，涉嫌提供資金給國民黨士林、北投區執行長曾繁川，再由曾四處運作、給錢，幫當選參選市議員的林杏兒（後已當選）買票。

蕭事後因未到案遭士林地檢署通緝，本月3日他主動到案，遭檢方聲押，但法院裁定800萬交保，6日檢方提出抗告，經高等法院撤銷裁定，7日發回士院更裁。

士林地院審酌，蕭景田否認行賄，但根據檢方提供的犯嫌、證人證詞、以及卷附相關資料，足認蕭涉犯選罷法99條且罪嫌重大，因本案相關的里長、里長候選人均已到案，且證物亦已查扣，認無勾串及滅證情形。

此外蕭景田雖曾在搜索時翻牆逃走，但事後主動到案，認無羈押必要，准以1500萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，並禁止被告與本案相關之共犯、里長、里長候選人接觸、交談。