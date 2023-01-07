麥卡錫在連連受挫後 當面質問共和黨反麥陣營主要成員蓋茨（Matt Gaetz）

歷經15輪漫長的聯邦眾議院議長選舉後，共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）終於拿下議長寶座。然而，或許他也從中了解到，在共和黨大步邁向極右道路上，自己不可能走在政黨前面。

CNN新聞網的分析指出，這位加州眾議員是2021年1月6日國會暴亂後，第一位欣然支持美國前總統川普的共和黨主要領袖。但是在周五國會暴亂兩周年紀念當天卻發現，就算是原本以為有助於事業的賭注，也不足以取得那些川普「繼承人」的選票。

激進分子為「讓美國再次偉大」革命推波助瀾，而麥卡錫雖然也是其中一員，但如今卻成了最新一個被消費的政治領袖。對於那些阻礙他獲得夢想職務的激進議員來說，他已經成了他曾譴責的政治當權派。

就連引發國會暴亂的川普本人，如今也無法像以前一樣，靠電話去影響這些激進眾院共和黨議員。而他叫不動他們則暗示，在期中選舉共和黨表現慘澹，還有他宣布2024年角逐白宮寶座，但獲得冷淡地回應後，影響力已大不如前。