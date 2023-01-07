隨著俄羅斯撤回化石燃料的供應，德國在2022年的天然氣進口量減少了12.3%，至1449兆瓦時(TWh)。

德國能源監管機關周五還指出，挪威在2022年已經取代俄羅斯，成為第一大天然氣供應國，占33%；俄羅斯供應占比為22%。

俄羅斯在2021年貢獻了德國52%的天然氣供應。但是隨後北溪一號供氣量削減60%，之後又來到削減80%，到九月時該管線因受損事件而不再供氣。

俄羅斯暫停的天然氣輸出，部分地由額外的進口來彌補，包括透過荷蘭、比利時和挪威。

監管機關還說，由於德國國內能源情況的吃緊，所以遏止了對鄰國的天然氣輸出。在過去俄氣供應穩定無虞的情形下，輸出到鄰國是被允許的。

德國去年的天然氣出口降到501 TWh，較2021年的749 TWh減少了3分之1。

與此同時，受惠於溫和氣候，平均溫度高於過去4年平均1.1度，天然氣消耗量減少了14%。

德國天然氣儲量目前穩定在90.7%的水準，遠高於監管單位視為關鍵門檻的40%。