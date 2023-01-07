華山基金會與三義鄉名人幼兒園一同替百歲人瑞陳阿婆慶生。（謝明俊攝）

三義鄉百歲人瑞陳阿婆手把手地教導小朋友做蘿蔔糕。（謝明俊攝）

三義鄉百歲人瑞陳阿婆親自教導小朋友做蘿蔔糕。（謝明俊攝）

農曆春節即將到來，為讓長輩新年討個好彩頭，7日一早，三義名人幼兒園與華山基金會，邀請三義鄉百歲人瑞陳阿婆來到幼兒園內，教導小朋友製作蘿蔔糕，提前迎春賀新年，並替陳阿婆慶生，陳阿婆與小朋友分享如何製作蘿蔔糕，傳承手藝，從洗蘿蔔、削皮、刨絲，到蒸熟完成，阿婆並分享長壽秘訣，多勞動、保持開心，讓老少度過一個有意義的日子。

三義名人幼兒園連續多年響應「愛老人 愛團圓」公益活動，在園內發起捐發票及義賣等活動幫助獨居長者，讓孩子學習敬老、尊老跟愛老精神。其中，米奇班的恩恩還跟家人一同發起養小豬計畫，將小豬養胖捐給長輩買年菜，希望阿公阿婆過年的時候不會餓肚子，已連續兩年捐出小豬撲滿。

幼兒園董事長羅文彬表示，老寶貝小寶貝都需要陪伴，透過活動，將愛與溫暖放進年菜裡，讓長輩暖心。華山基金會三義愛心天使站在地服務10個年頭，服務超過百位長輩，希望結合本鄉本土的愛心、照顧本鄉本土的老人，用在地資源守護在地的長輩，邀請大家支持常年服務經費，行善積福。

7日上午，華山基金會與名人幼兒園共同邀請三義鄉百歲人瑞陳阿婆，共同在幼兒園內手把手地教導小朋友們如何製作蘿蔔糕，並替陳阿婆歡慶生日，獨居多年的陳阿婆在小朋友們的生日快樂歌祝福聲中，度過101歲生日，笑得合不攏嘴。

華山基金會結合企業資源及社會大眾力量，提供弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務，在苗栗區服務約1千多名長輩，免費提供關懷訪視、陪醫、護甲、年節關懷等，現正發起「愛老人，愛團圓」公益行動，募集年菜送孤老，目前僅募得4成，需要各界支持，成為老寶貝的守護天使。