今年首波境外汙染來襲開始影響台灣，預估從明天白天起大環境風向將轉為偏東風，屆時會將汙染物（粒狀物及臭氧）帶到南部。其中，9至13日的空氣品質將由普通轉為橘色等級，直到14日上午擴散條件才可望轉好。台南市政府環保局提醒民眾，尤其是敏感族群，應盡量減少戶外劇烈活動，並做好自我防護。

環保局表示，因應這波境外汙染，環保署昨天已經召開線上跨區應變小組會議，提醒各縣市環保局，依轄內實際狀況規畫辦理相關汙染源管制及民眾防護宣導事宜，並將聯合稽查提早從7至9日執行，跨域合作減少汙染物排放，以減緩下風處的雲嘉南高屏等縣市空品不良。

對此，市長黃偉哲也指示市府各局處，啟動應變措施以減緩空品惡化。其中，環保局將加強149條重點路段，長度約822公里洗街工作，並通報21處工業區、60家大型工廠、75處大型營建工地、86家大型餐飲業，做好降載減排、加強工地灑水等應變防制工作、出動查核人員前往工業區稽查、執行UAV露天燃燒巡查，並於重點路段執行柴油車路邊攔檢及醫院周邊執行機車反怠速稽查。

另外，工務局、區公所等也將暫停使用吹葉機；農業局於空品不良期間，也將提醒農民不要露天燃燒，並利用FB、跑馬燈、大型路口電視牆宣導提醒空品狀況及自我防護。

環保局代理局長侯俊彥表示，空品不佳期間，請民眾減少戶外活動，外出也應戴口罩；家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，建議市民留意環保局空氣品質監測網，該局每日都會更新空品狀況，提供即時空氣品質訊息。