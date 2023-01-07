告五人7日宣布將在4月8日首度登上台北小巨蛋開唱，他們興奮不已，有種美夢成真的不真實感，告五人流露出可愛的一面坦言，去年還特地「朝聖」跑到台北小巨蛋外牆，與廣告中的自己身影合照，犬青透露當時計算著大概還要努力5年才能站上小巨蛋。

雲安說道：「我還覺得想得太美好，至少還要拚個7、8年吧！」話說完不到1年，沒想到就在短時間內圓夢。哲謙感激地說：「聽到公司幫我們申請到演唱會辦在小巨蛋時真的難以置信，我們早就準備好了、更希望趁接下來到4月的每一分每一秒好好練團，不管是演唱會還是新專輯，都希望能給哈瓜最好的一面。」

他們也拿著哈密瓜回到夢想地台北小巨蛋站留念，一路不停構思討論演唱會的內容，同時也向歌迷喊話：「好不容易有這個機會，希望能與哈瓜們一起創造瓜分第一次小巨蛋的回憶。」

告五人在音樂串流平台的好成績成為「點擊之冠」外，天王林俊傑更邀告五人在演唱會同台助陣，他們也與「華人第一天團」五月天阿信共同合作〈我們都活在進化之中〉，擁有傳唱度極高的曲風創作，也讓歌王歌后私下向告五人邀歌。〈披星戴月的想你〉、〈愛人錯過〉、〈醜人多作怪〉、〈在這座城市遺失了你〉首首歌曲所向披靡、翻唱無數，吸引蕭敬騰、蘇慧倫、丁噹、徐佳瑩、品冠、黃品源、吳建豪、潘瑋柏等天王天后重新詮釋，成為「翻唱之冠」。

告五人為戲劇、品牌量身打造的歌曲如《華燈初上》片尾曲〈好不容易〉、〈在未來的你跟我說聲嗨〉和〈我以為你不會出現〉等，展現告五人「合作曲之冠」的獨特魅力，足見2022年華語樂壇人氣3冠王非告五人莫屬。