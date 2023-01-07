嘿嘿，你最常喝的酒款 可能不是你的最愛？！台灣是蘇格蘭威士忌的第3大出口市場，根據全球市調公司歐睿國際資料顯示，2019年威士忌在臺銷售額高達546億新台幣，顯示台灣龐大的市場能量，喝威喝到全球排名前三。

【票選結果令人期待】

向來重視消費者心聲的旺旺中時集團將於2月中旬，舉辦第一屆年度威士忌推薦大賞《金威獎》，活動規劃周詳有趣，包括「生活玩家推薦」、「史上最大規模300名素人盲測」，以及「萬人網路海選」等三階段線上線下活動。直球對決以感官來評判，不被過去印象侷限，告訴你誰是普羅大眾最愛的「好威」？誰又是品味生活達人們青睞的中高端酒款，可能帶來顛覆大眾認知的結果令人期待！

威士忌專家「藏酒論壇」執行長賴偉峯。（圖/賴偉峯提供）

【生活玩家評審陣容華麗】

根據財政部數據指出，國人平均每人每年喝掉1.8瓶威士忌，除了注重生活儀式感的人越趨增加之外，威士忌也是送禮與自用的最佳首選。

為因應龐大市場與國人喜好，威士忌年度盛事《金威獎》第一階段「生活玩家盲測」將於2月15日，由威士忌專家「藏酒論壇」執行長賴偉峯領軍各領域生活玩家，組成華麗陣容的達人評選團，針對8至10款中高端威士忌進行盲測，評選推薦出TOP 3威士忌。

【北中南300素人盲測】

另外，第二階段則是2月17日至19日則分別在台北、台中、台南三地，各號召百位威士忌愛好者，針對市場上最受歡的多款主流威士忌產品，進行盲飲評比，一樣選出TOP 3威士忌品牌。

活動採預先報名制，報名的參與者不但可以一次品飲8款以上經典主流的暢銷威士忌，更可以一起創造歷史成為「我喝了算」的好威消費者。活動平台與報名資訊將於1/9正式公佈上線，敬請期待！！

【萬人網路海選六大獎】

第三階段萬人網路票選活動，則將於2月啟動、為期1個月，網友可針對6大獎項：「人氣品牌」、「禮尚往來」、「台菜絕配」、「新手教練」、「紳士指定」及「女神欽點」進行投票，每人每天可至專屬投票網站限投1次，每個獎項可最多投3票，每項TOP 3的最終票選結果將於3月公布。

你是威士忌新手，卻不知如何入坑？又或是喜愛威士忌，但不曉得什麼場合該喝哪一款？威士忌年度盛事《金威獎》就是你的最專業指標，歡迎參與網友票選活動及素人盲飲品酒會，一同踏入威士忌的淬鍊時光。

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。