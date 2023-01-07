驗孕棒是女性用來檢測是否懷孕的工具，快速又方便，但如果是男性檢測出2條線呢？醫師示警，這種情況很可能是罹患睪丸癌，一定要趕緊就醫。但也不建議用驗孕棒當作睪丸癌的檢測工具，很可能出現「偽陰性」，最好的自我檢查是洗澡時「自摸」一下，如果睪丸有痛腫塊就要高度懷疑可能是睪丸癌。

新冠疫情爆發後，許多人都有快篩經驗，日前一名男網友在社群媒體分享，前陣子家人選購快篩試劑誤買成驗孕棒，他抱著好玩的心態拿來驗看看自己的尿液，沒想到竟驗出2條線。許多人提醒他趕緊去看醫生，很有可能是得了睪丸癌。

●驗孕棒檢測睪丸癌 可能出現「偽陰性」

驗孕棒主要是檢測人類絨毛膜促性腺激素（β-HCG），當女性懷孕、胚胎形成時，尿中β-HCG濃度會升高而被檢測出。正常情況下，男性不會分泌β-HCG，但是當罹患睪丸癌，就有可能分泌β-HCG，造成驗孕棒測出2條線。

但不是所有睪丸癌都會驗出β-HCG。台灣男性學醫學會理事長、長庚紀念醫院泌尿科主治醫師陳煜表示，睪丸癌分成許多類型，不是每一種睪丸癌都會分泌β-HCG，也有可能分泌乳酸脫氫酶（LDH）、甲型胎兒蛋白（AFP），所以這3項是睪丸癌的3大指標，一般抽血就是驗這3個數值。標準檢查還包括詢問病史、觸診、照超音波、照電腦斷層確認腹腔或後腹腔有無淋巴轉移。

即使睪丸腫瘤有分泌β-HCG，也可能因為腫瘤不夠大、分泌的濃度不夠高而檢測不出，這也是為什麼睪丸癌的標準檢查是抽血而不是驗尿。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛說，β-HCG的濃度必須達到更高才有可能透過尿液檢測出來，「但通常這麼高的指數，睪丸腫瘤應該滿大，外表應該就摸的到。」

驗孕棒用來檢測睪丸癌可能有「偽陰性」，因而不能作為標準檢查；但陳煜提醒，男性朋友如果真的驗出2條線，就需要提高警覺，因為正常情況下男性的β-HCG值不會這麼高，「偽陽性的機會比偽陰性來的低，」除了再自我檢查睪丸是否有硬塊，最好還是就醫進行完整檢查。

●好發年輕族群 無睪丸相關病史易延誤就醫

所幸，睪丸癌不是發生率太高的癌症，而且目前的治療方式多有不錯的效果。根據統計，西方白種人平均每十萬名男性會有2～3人罹患睪丸癌，東方人每十萬名男性則不到1人、平均0.8人左右，黑人更少，每十萬名男性約0.5人有睪丸癌。蔡樹衛表示，台灣每年約200～300人新診斷出睪丸癌，在所有新診斷出的癌症患者中約占0.2％，大約每1000名新確診的癌症患者中有2人是睪丸癌。

和大多數癌症為年紀愈大、發生率愈高不同的是，睪丸癌好發於15～35歲年輕族群，而且有隱睪症病史的人是高危險群，風險比一般男性高出3～14倍，約5成的睪丸癌患者有隱睪症病史，或睪丸先天萎縮、因受傷萎縮等，都會提高罹患睪丸癌的機會。

但陳煜表示，有隱睪症的患者比較不擔心延誤就醫，只要曾經就醫或接受過睪丸下降固定手術，醫師通常會建議患者要定期追蹤，一旦出現異狀就能儘早發現；反倒是另外5成的睪丸癌患者因為沒有隱睪症病史，沒有定期追蹤、加上睪丸癌往往沒有症狀，反而可能延誤就醫。

不少患者是在洗澡或和伴侶發生親密行為時，自己或伴侶意外觸摸到睪丸有硬塊而就醫確診，偶爾也有青少年在校園健康檢查時由校醫觸診發現，不過，通常必須腫瘤達到一定大小或長在睪丸靠近邊緣表面處才有機會直接觸摸到，若腫瘤較小且長在睪丸正中央，可能摸不出來。

此外，睪丸腫瘤通常是無痛硬塊，僅約1成的患者會有疼痛症狀，可能因為腫瘤破裂出血或腫瘤腫大到一定程度造成中間組織壞死、局部感染發炎而引起疼痛。因此，建議只要觸摸到腫塊、兩側睪丸大小不一、觸感不同，甚至癌細胞已轉移，腹股溝淋巴結也可能腫大，都建議進一步就醫檢查。

●睪丸癌治療效果佳 及早發現就是最佳預防

陳煜表示，國內8成以上睪丸癌患者確診時為早期，第一、二期的患者通常手術切除腫瘤後，5年存活率高達95～98％，幾乎根治，即使到了第三期、癌細胞已擴散到淋巴，經過手術再化療，5年存活率也可達9成以上。只有癌細胞已遠端轉移至其他器官，進入第四期，5年存活率才能降至5成，蔡樹衛說。

儘管睪丸癌通常能獲得不錯的治療效果，但患者可能面臨一大問題——生育需求。陳煜指出，由於睪丸癌患者通常較年輕，還有生育需求，但睪丸癌手術一般無法只切除腫瘤，需整顆睪丸切除，如果兩側睪丸同時都有腫瘤需切除，或雖然只有單側有腫瘤但須接受化療，仍可能破壞兩側睪丸組織，導致無法產生精蟲。

這時醫師可能和病患討論，睪丸切除後，保留未受癌細胞侵犯、裡面仍有精蟲的的正常組織，將其冰凍，或直接以射精方式冷凍精蟲，將來可以再進行人工受孕。

另外，在外觀上，若手術後追蹤2～5年沒有復發，患者也可以考慮做人工睪丸，將矽膠材質的人工睪丸放入陰囊中，看起來如同手術前，仍是2顆睪丸，可降低患者術後的心理陰影。

陳煜和蔡樹衛提醒，雖然睪丸癌難以預防，目前明確已知的就是有隱睪症病史、有睪丸癌家族史的患者要提高警覺、定期追蹤，一般男性朋友可以在洗澡時自我觸摸睪丸，檢查是否有腫塊，「沒事『自摸』一下，及早發現，就是最好的預防。」

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