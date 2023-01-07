高雄市楠梓區近來因為施工等問題頻頻塞車，令民眾苦不堪言，已經從2022過年前的12月中旬延續到過年後，時間超過兩周。在這期間，保安大隊迅雷中隊巡邏警組於2023年1月5日晚間8時許途經楠梓區德明新橋與土庫二路口前時，發現前方大塞車，經查有車禍，立刻上前處理並疏導車流。

許多民眾上網抱怨，反映近來台1線橋頭往楠梓的方向很不好走。一名陳姓男子說，原本以為走省道比較不塞車，未料他很好運，兩度碰到大塞車，在過年前曾經在高楠陸橋上塞了30分鐘，嚴重影響行程。

楠梓警方對此表示，這是因為高楠公路900號左右之間的南下機車道封閉施工，此工程屬於台電工程，當時因為移撥一線的快車道給機車行駛，所以造成塞車，此工程已經於日前完工，後續施工將於元宵節後舉行。

保大方面，保安大隊迅雷中隊巡邏警組小隊長吳瑞富、警員柯志鵬、王群傑等人於今年1月5日晚間8時許，途經楠梓區德明新橋與土庫二路口前時，發現前方大塞車嚴重影響交通，隨即下車查看，發現前方橋上有2輛自小客車發生追撞事故，導致後方車輛回堵塞車。

警方為避免二次事故，立即分工疏導橋上車流，分別於上橋處疏散車流、在橋上引導塞車朝下橋，以及處理處理車禍民眾，安撫其受到驚嚇的心情，確保人員安全。

警方呼籲，此路段近來因為車流量大與施工問題，加上年關將至，請民眾駕車或騎車行駛此路段時應提早出門，注意車前路況與各自的路權，以免發生車禍。