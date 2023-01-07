台灣大學今(7)日舉行新舊校長交接儀式，台大校長管中閔於致詞開始前，在會場內播放同樣也是台大校友的知名歌手周華健名曲〈其實不想走〉，引起在場所有人哄堂大笑。而論及離開校長職務，他直言自己無所求，希望生活重歸平淡，但也強調，期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，真正落實大學自治。

台灣大學今(7)日舉行新舊校長交接儀式，台大校長管中閔於致詞開始前，在會場內播放同樣也是台大校友的知名歌手周華健名曲〈其實不想走〉，引起在場所有人哄堂大笑。(李侑珊翻攝)

管中閔表示，4年前的1月8日，台大第一會議室貴賓雲集，室外有如花海，這情景彷彿還歷歷在目；而彈指之間，又再次迎來校長交接典禮。

管中閔提到，「4年時間很長也很短」，因為很長，所以讓行政團隊和他有機會完成了許多工作，包含：未來大學方案的啟動，國際連結的拓展與加深，老師和學生獎補助的提高與擴大，校內規章制度的改善與更新，以及各項永續計畫開展。「4年又太短，還有事情未竟全功；但這應是尋常，校務工作本該一任任傳承下去」。

管中閔指出，4年前的交接典禮上，曾說視台大校長這個職位為「一生懸命，只有全力以赴，絕無反顧」。過去4年，他全心投入，竭盡心力，而且有幸得到行政團隊成員，各學院師生，與行政同仁的支持，才能得到這些成果。他相信自己已實踐承諾，而且無負於遴選委員會的付託，以及眾多師生與校友們的信任。當初就任時的心願已了，可以無憾的交棒給下一任的陳校長。

管中閔說，如同陳維昭校長所說，台大校長是「最珍貴的職位」，也是他能期待最好也最重要的職位。既有過這「最珍貴的職位」，已再無所求。「寓形宇內復幾時，曷不委心任去留？」卸任校長後，他將不再成為公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切回復本來。

論及未來，管中閔強調，期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治。這樣台大與其他大學才得以充分發展，真正成為學術自由的樂土。