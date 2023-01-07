行政院拍板將還稅於民，每人普發現金6000元，並加碼加低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，至於如何發放，民眾該怎麼領取，也備受關注，立委費鴻泰就提出能以健保卡作身份認證，以及輸入銀行帳號，就能將現金直接轉入指定的個人帳戶。數位部建議，「振興五倍劵」上網登記綁定、「孩童家庭防疫補貼」事前線上申請等系統建置，都已經有相關做法可以參考。
數位部指出，之前疫情期間，數位部唐鳳部長就以政委身分參與「振興五倍劵」上網登記綁定、「孩童家庭防疫補貼」事前線上申請等系統建置，這些都已經有相關做法可以參考，包含透過簡明易懂的政府網址（例如振興五倍劵：5000.gov.tw)，讓民眾容易辨識記住，同時相關部會也會強化說明對民眾宣傳。
此外，數位部強調，系統資安的部分，也會採取高標準的資安規範，並請數位部「國家資通安全研究院」協防，維護系統安全，防止駭客入侵。
據了解，「孩童家庭防疫補貼」第一階段領取方式就分為「網路申領」和「實體ATM請領」，第二階段則是透過郵局臨櫃領取，而這種方式也可做為普發現金的參考方式。
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