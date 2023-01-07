爸媽的用意到底是什麼？一名男大生抱怨，爸媽禁止他打工賺錢，但每個月只願意提供4000元生活費，他為了省錢只好吃饅頭、泡麵充饑，還因此瘦了10公斤。男大生還以為自己家境清寒，因此想申請獎學金補貼生活，沒想到，卻意外發現爸媽其實財力相當雄厚，讓他瞬間崩潰。

「有這樣的爸媽我真的不知道該說什麼！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，爸媽每個月只給他4000元零用錢，還要求他認真讀書、禁止打工，但他覺得就連基本的吃飯錢、交通費都不夠，只能吃饅頭、泡麵度日，上大學2年下來瘦了10多公斤，無奈地說：「我家狗一個月花費都超過5000元」。

原PO表示，起初以為家裡很窮，特地向學校申請了清寒獎學金，結果自己竟不符資格，也因此意外發現爸媽的財力雄厚，2人年收入約400萬至450萬元，還有2間房產價值約3200萬元，動產的部分甚至有賓士S350、Lexus Es 300h、國產休旅車、百萬重機，不過爸媽出門時都會特地騎車或開國產車，到附近停車場再換進口車，因此原PO一直以來都不了解家裡的經濟狀況。

對此，原PO相當無法接受，表示自己畢業後沒意外應該會進入科技業，爸媽還因此要求他每個月提供3萬元孝親費，他認為，雖然家裡有提供生活費，但卻非常摳門，直說：「你們讓我現在這麼苦，憑什麼還要給你們錢」。

貼文曝光後，引來網友回應，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」、「你有算給他們看嗎？現在這個時代4千真的活不下去」、「那你以後孝親費一個月給4千就好」、「標準有錢的窮人，有錢卻不能不敢花」、「往好處想他們死了遺產也能拿很多」。