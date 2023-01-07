我國首批輸韓棗鮮果實在1月3日完成低溫檢疫處理及輸出檢疫後，空運抵達韓國，已於今天通過韓國邊境查驗程序，為我國第一批優質棗進軍韓國，也是韓國首次自國外進口棗。

據統計，我國去年1月至11日共外銷316噸的生鮮棗，其中中國大陸達215噸、香港55噸、日本以25噸再次之。

防檢局說明，為積極拓展我國優質棗鮮果實外銷市場，配合業者外銷時程及依據臺韓雙邊議定的檢疫條件，邀請韓國檢疫單位派員來臺，韓方1名檢疫人員於去年12月18日抵台會同防檢局進行輸出檢疫業務。冷藏檢疫處理場相關事前準備工作由該局臺中分局偕同場方確認低溫處理設施運轉效能正常及作業流程順暢；至於供果園部分則另由該局及該局高雄分局輔導落實田間果實蠅防治及採收後之防護措施，同時數度會同農糧署與高雄市政府前往高雄市燕巢區及阿蓮區的棗供果園進行實地確認。

防檢局補充，韓國檢疫人員來臺後已安排其完成冷藏檢疫處理設施檢查及測試，並前往供果園進行產地檢疫，確認符合韓方規定，續於12月21日及27日完成2批蜜棗插針入庫，經確認果實中心溫度為1.0℃，持續12天後，第一批100公斤蜜棗於3日完成輸出檢疫，並於4日抵韓及通過韓國檢疫單位檢疫，續於7日通過韓國食品局農藥殘留檢驗，均符合規定順利通關。

防檢局表示，將持續與農委會國際處、農糧署、地方政府、檢疫處理場方及輸出業者通力合作，以順利完成輸韓檢疫作業，協助我國棗鮮果實符合韓國之檢疫要求，維持我國優質果品國際形象，並協助開拓新商機。