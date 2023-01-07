苗栗縣警局長陳武康6日赴觀霧所慰勤。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局長陳武康為感謝全體員警駐守偏鄉，在警力精簡、生活起居不便狀況下，仍維持轄內良好治安及交通，守護鄉親的安全，6日特別前往位處最偏遠的觀霧森林遊樂區內大湖分局觀霧派出所慰問，提前與員警同桌吃年菜，祝賀員警新年愉快。

觀霧派出所是苗栗縣海拔最高的派出所，海拔達2，085公尺，前往大霸尖山、雪山登山的民眾都會經過觀霧所所，由於觀霧所位置特殊，從苗栗縣南庄境內無路可達，只有原住民熟知的獵徑可徒步到達，因此，開車都須繞由新竹縣峨眉、北埔、竹東等地進入新竹縣五峰鄉，再上達觀霧森林遊樂區，觀霧所距離知名的樂山基地僅數公里遠，進入樂山也須由此進入。

從苗栗市區到達觀霧所一趟路程需花費將近3個小時的車程，局長感謝同仁執勤非常辛苦，且春節將至，因此親臨慰問同仁，準備防寒手套、暖暖包、泡麵、飲料、八寶粥等慰問品，讓同仁能保持精神、補充體力，將溫暖傳入同仁心中，與派出所同仁圍爐，增加本局團隊向心力及凝聚士氣。

警察局局長陳武康亦強調，觀霧派出所平日防制山區犯罪，維護山域治安，同時不論晴雨、不分晝夜守護居民及登山客。加強春節期間安全維護工作期間，亦全力為民眾打造良好的治安環境及提供貼心的便民服務，同時呼籲民眾春節連假期間進行山區活動，務必注意自身安全。