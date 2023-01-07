野生動物黃喉貂，近年目擊率大增，玉山國家公園管理處在塔塔加及玉山主群峰調查，發現黃喉貂數量未明顯增加，但與人類活動範圍重疊，而且會在垃圾中覓食，因此，從今年元旦撤除園區垃圾桶，並呼籲遊各將廚餘、垃圾帶下山。

可愛的野生動物黃喉貂，近年頻頻現身。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

黃喉貂會集體圍獵山羌，因此又名「羌仔虎」；玉管處2019年開始委託野聲環境生態顧問公司，在塔塔加及玉山主群峰地區研究調查，透過追蹤、目擊紀錄以及自動相機監測在塔塔加目擊頻度上升，但比較自動相機10年前後的監測結果發現，塔塔加地區的黃喉貂族群數量，並未有明顯的變化，而是頻繁地出現在人為活動的區域，導致被目擊機會增加。

黃喉貂帶有肝簇蟲，部分個體檢測出腺病毒及小病毒，在2019至2022年期間共捕捉繫放32隻個體，其中血液寄生原蟲─肝簇蟲（Hepatozoon sp.）感染率為100％，且有將近 1／3的個體感染腺病毒（Canine mastadenovirus）。肝簇蟲是機緣性的寄生蟲，當個體免疫力正常時，會處於隱性感染的狀態，但當個體虛弱時，病原會呈現異常繁殖且致病力增強。

研究團隊透過不同個體頸圈標記，及利用繫放追蹤技術及人員目擊回報，發現在重要的遊憩據點，如上東埔停車場、塔塔加遊客中心前廣場等，遊客較密集的地點，經常有黃喉貂覓食廚餘及垃圾紀錄，增加人畜共通傳染疾病擴散傳播的風險，因此，玉管處從今年起，逐步撤除園區垃圾桶。

玉山園區各地都有發現黃喉貂出沒，尤其近期因為南橫公路通車，遊憩量增加衍生不少垃圾，甚至吸引黑熊等野生動物覓食；因此，提醒大家將垃圾及廚餘帶下山，不餵食野生動物，以避免傳染人畜共通傳染病，及可能引起的人獸衝突。