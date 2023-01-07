企排18年7日首戰由雲林美津濃對戰桃園台灣產險，本戰台灣產險因傷缺陣半年的主攻手李尼希米再度回歸賽場，為本就勢均力敵的戰況再添一絲不確定因素，但本場雲林美津濃眾將火力全開，以25比21、22、23直落三擊退台灣產險。

首局美津濃温逸凱以一記二號位的直線進攻助隊先馳得點，對手台灣產險李尼希米滿血回歸，持續地進攻得手讓隊伍緊咬比數，隊伍更靠著漂亮的攻守轉換一度取得3分領先，關鍵時刻美津濃洪榮發跳出來靠著如同鐵壁般的攔網得分使隊伍士氣大振！最終美津濃順勢拿下第一局。

第二局台灣產險曾祥銘持續火燙手感，持續地為隊伍提供進攻火力，美津濃眾將也不甘示弱，靠著「發哥」洪榮發以及温逸凱的猛烈砲火取得4分領先，局中美津濃洪榮發趁勝追擊，持續地在二號位重扣得分，不斷破壞對方防線，最終雲林美津濃先行聽牌。

第三局台灣產險林謙及甘茂宏展現出色的防守能力，讓美津濃遲遲無法突破對手防線，李尼希米不斷進攻對手心臟地帶，助隊持續拉開比分，但美津濃不輕易言棄！林裕鈞跳出來三號位的小吊球將比數反超2分，雖然台灣產險一度追上比分，但關鍵時刻台灣產險李權紘發球失誤，將勝利拱手讓給美津濃。