依人事行政總處規劃的2023年行政機關辦公日曆表，今年春節將連休10日，為了讓民眾好過年，據勞保局公告，勞工保險、國民年金等各式年金給付、勞退月退休金、老農津貼及農民月退休儲金都會在過年前一天、1月19日入帳。

據統計，截至去年10月為止，勞保各種年金給付有162萬餘人請領中、職保則有2288人、勞工退休金月退則有307人、老農津貼54.9萬人、農退2672人、國保年金給付192萬餘人，因此有超過400萬人會在1月19日看到給付入帳。