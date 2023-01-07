南亞科(2408)去年12月營收雙減雙位數，創下10年新低水準，年度營收也改寫3年新低紀錄，消費終端市場持續庫存調整，需求不振下，DRAM價量下滑。由於DRAM產業持續修正中，即使大陸疫情防控解封、產業回溫，今年記憶體價格跌幅可望會縮小，但對製造端來說，仍有庫存跌價的壓力，法人評估，南亞科今年上半年恐將面臨虧損，而詳細產業看法將靜待下周二法說會揭曉。

外資周五續賣超，但內資連日來買超力挺，南亞科周五開低翻紅走高，穩居5日線、月線之上。

南亞科(2408)2022年12月份自結合併營收為新台幣24.00億元，月減少13.38%、年減少65.40%，已連9個月下滑，並創下2012年12月以來的10年新低紀錄。去年第四季營收79.53億元，季減27.83%、年減62.83，也跌破百億元營收關卡。累計去年全年合併營收為新台幣569.52億元，年減少33.47%，創下三年新低水準。南亞科並於下周二1月10日召開線上法說會，會議將由南亞科發言人李培瑛總經理主持，屆時將公布2022年度第四季自結數字及未來公司營運展望，吳志祥副總經理亦將共同參與問答。

南亞科單月營收雙減雙位數，創下10年新低水準，因消費終端市場持續庫存調整，需求不振下，DRAM價量下滑力道擴大。南亞科表示，DRAM市場受到高通膨和升息因素影響、以及區域政治(俄烏戰爭)、大陸疫情封控、物流及消費者購買力等不確定因素影響，需求較原先預期弱，不過部分客戶庫存已逐漸消化。產品線中，所有應用領域需求都下滑，伺服器和PC有減少，消費性也不佳，電視和機上盒也有壓力，網通和車用則是相對穩一點。而區域別來看，大陸掉最多，也是壓力最大的，台灣部分也下滑，導因於銷售給大陸客戶所致。南亞科暫不會降稼動率，不過會彈性調整產品組合和資本支出，以因應市場疲軟。20nm產品占出貨量90%以上，其他大都為3Xnm。

目前來看，去年第四季DRAM價格下滑，目前南亞科庫存增加中，法人預估，去年第四季bit growth shipment季比持平，2022全年的bit growth年減20%。現在消費性產品占南亞科營收60%以上，南亞科去年下半年業績持續受影響，法人預估，南亞科2022年EPS為5.05元。