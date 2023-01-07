根據美系外資摩根大通一份最新研究報告，中國大陸大幅降低新冠抗疫限制後，未來兩年從中國大陸前去澳洲讀書的學生以及旅行的遊客，可望對澳洲經濟成長多貢獻出1%左右。

摩根大通認為，中國大陸重新開放後，海外各地受益良多，對各國經濟成長也是如此，其中就屬服務業最為受惠。澳洲無論是教育還是旅遊業，中國大陸民眾都是最大宗使用者。

摩根大通計算，若日後能再度回到疫前2019年水準，中國大陸對澳洲旅遊的貢獻度，可幫助澳洲GDP多增加0.5%，教育也可望再多增0.4%，加總起來一共近1%。不過，可能要等到2024年才能看到此番榮景。

澳洲經濟正面臨嚴峻的考驗，當地央行為了對抗創30年新高的通膨，把利率已經升到10年以來最高，除了企業主以外，揹房貸的澳洲民眾也叫苦連天。大陸現在邊境重開以及中澳兩國政治緊張情勢降溫，對澳洲基本上而言只有利無弊。

前兩天，中國大陸對澳洲釋放友好訊息，長達兩年禁止澳洲煤炭輸陸的政策將暫時畫上句點。樂觀派對包括葡萄酒、龍蝦以及它項商品的禁令，可望日後陸續解禁而感到高興。

澳洲與中國大陸關係改善，也讓澳洲的股匯兩市同時走強。前幾日，澳元升值，一度接近2022年9月中旬以來最高位置。摩根大通認為，中澳兩國重新友好，似乎是為今年澳洲旅遊與教育業重回正軌鋪路。